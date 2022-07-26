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Хусаинов вынес вердикт по удалению в матче «Краснодар» - «Спартак»

26 Июля 2022 • 10:18 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Известный в прошлом футбольный рефери Сергей Хусаинов высказался о работе судейского бригады матча второго тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Локомотивом». Эксперт дал оценку эпизоду с удалением полузащитника «быков» Александра Черникова.

«Он агрессивно ударил Мозеса в область паха, а потом ладонью - в район шеи. Движение было осознанным. Левников вынес правильный вердикт», - передает слова эксперта RT.

Напомним, что поединок в Краснодаре завершился крупной победой «Спартака» со счетом 4:1.

В третьем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем домашнем поле примут «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Сергей Хусаинов
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