Хусаинов вынес вердикт по удалению в матче «Краснодар» - «Спартак»

Известный в прошлом футбольный рефери Сергей Хусаинов высказался о работе судейского бригады матча второго тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Локомотивом». Эксперт дал оценку эпизоду с удалением полузащитника «быков» Александра Черникова.

«Он агрессивно ударил Мозеса в область паха, а потом ладонью - в район шеи. Движение было осознанным. Левников вынес правильный вердикт», - передает слова эксперта RT.

Напомним, что поединок в Краснодаре завершился крупной победой «Спартака» со счетом 4:1.

В третьем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем домашнем поле примут «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля.