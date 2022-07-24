Мозес высказался о разгроме «Краснодара»

Один из лидеров московского «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал крупную победу над «Краснодаром» в матче второго тура российской Премьер-лиги. «Красно-белые» одолели «быков» на выезде со счетом 4:1. Один из мячей забил как раз Мозес.

«Крупная победа, отличная игра команды. Мне приятно видеть свое имя на табло во втором матче подряд», - гласит сообщение нигерийского полузащитника в социальных сетях.

Напомним, что Мозес отметился спасительным голом в поединке первого тура против грозненского «Ахмата» (1:1).

В следующем матче Премьер-лиги подопечным Гильермо Абаскаля будет противостоять «Оренбург».