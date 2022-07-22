Филимонов: После ухода Романцева никто не смог вернуть «Спартаку» его стиль

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов заявил, что после ухода Олега Романцева никто из наставников не смог вернуть «спартаковский стиль».

«Да, пытались поставить фирменный спартаковский стиль и Карпин, и Черчесов, и Аленичев, и Федотов. Но по большому счету не смог никто», — сказал Филимонов в интервью «Спорт Уик-Энд».

Бывший вратарь рассказал, что Олег Иванович Романцев всегда подчеркивал, что «Спартак» должен показывать умный футбол, который заключается в разнообразии и эффективности.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год и 1997 по 2003 год, а в периоды 1994-1996 и 1998-2002 был главным тренером сборной России.