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Филимонов: После ухода Романцева никто не смог вернуть «Спартаку» его стиль

22 Июля 2022 • 23:20 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
Через 19 ч. 39 мин.

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов заявил, что после ухода Олега Романцева никто из наставников не смог вернуть «спартаковский стиль».

«Да, пытались поставить фирменный спартаковский стиль и Карпин, и Черчесов, и Аленичев, и Федотов. Но по большому счету не смог никто», — сказал Филимонов в интервью «Спорт Уик-Энд».

Бывший вратарь рассказал, что Олег Иванович Романцев всегда подчеркивал, что «Спартак» должен показывать умный футбол, который заключается в разнообразии и эффективности.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год и 1997 по 2003 год, а в периоды 1994-1996 и 1998-2002 был главным тренером сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Олег Романцев Дмитрий Аленичев Станислав Черчесов Александр Филимонов Владимир Федотов
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