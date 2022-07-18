Баняц завтра прилетит в Краснодар для подписания контракта с российским клубом

Сербский полузащитник Михайло Баняц завтра, 19 июля, прилетит в Россию, чтобы подписать контракт с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 22-летний футболист будет выступать под 14-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 1,6 миллиона евро.

В минувшем сезоне Баняц провёл в составе сербского клуба «Бачка-Топола» 39 матчей, забив семь голов и отдав 11 результативных передач.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 23 июля против московского «Спартака». Начало — в 20:00 по московскому времени.