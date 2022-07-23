Сторожук объяснил ротацию перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Смотрю стартовый состав. Очень много изменений по сравнению с прошлым матчем, первым туром. С чем они связаны? Будут ли какие-то изменения формации «Краснодара»?

- Ну да, вы правы. Мы были недовольны некоторыми игроками, поэтому пришли к выводу, что у нас есть также игроки, которые ничем не хуже, поэтому мы приняли решение использовать сегодня их. Плюс у нас Волков, который хорошо себя проявил в «Краснодаре-2».

- Вы отмечали после предыдущего матча, что у вас были определенные проблемы с подготовкой, из-за этого игра получилась рваной и не цельной. Удалось ли за неделю эти проблемы решить?

- Не знаю, получилось или нет, покажет всё игра, посмотрим. Хотелось бы целостности в каком плане? У нас были моменты с подготовкой, она у нас нецелевая получилась, поэтому в этом плане у нас были проблемы, они существуют, но сегодня мы просили получить удовольствие, потому что будет много болельщиков. Просим сыграть для них и продемонстрировать свои лучшие качества.