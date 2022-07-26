Бушманов объяснил, почему «Спартак» часто жалуется на судей

Экс-тренер второй команды московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о постоянном недовольстве представителей «красно-белых» работой судей.

«В клубе приняли линию поведения - критиковать арбитров в надежде, что это как-то поможет. Любая ошибка в матче «красно-белых» разбирается всей страной», - передает слова специалиста RT.

Напомним, что по итогам двух сыгранных туров «Спартак» набрал четыре очка. Подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и обыграли «Краснодар» (4:1).

В следующем поединке «красно-белые» встретятся с «Оренбургом». Матч пройдет на «Открытие Арене» 31 июля.