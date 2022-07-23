Зобнин - лучший игрок в матче «Краснодара» со «Спартаком»

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед. А в итоге московский клуб одержал уверенную победу с крупным счетом - первую в текущем сезоне.

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» примет дома новичка РПЛ «Оренбург». Этот матч пройдет 31 июля. Сегодня «Оренбург» также одержал победу с крупным счетом, обыграв в домашнем поединке 3:0 «Урал» Игоря Шалимова.