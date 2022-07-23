Первая победа Абаскаля в России: «Спартак» в большинстве разнёс «Краснодар»

Гильермо Абаскаль одержал первую победу в России. «Краснодар» ещё в первом тайме остался в меньшинстве, чем «Спартак» воспользовался, разгромив соперника.

Во втором туре премьер-лиге в Краснодаре состоялся матч, который традиционно приковывает к себе внимание. В гости к «быкам» приехал московский «Спартак», а встречи между этими командами обычно получаются веселыми и богатыми на голы. К тому же оба коллектива хотели одержать первую победу в новом сезоне. Неделю назад «быки» в общем-то сенсационно дома разошлись миром с «Факелом», а «Спартак» в меньшинстве вырвал ничью у «Ахмата».

«Краснодар» активно начал матч. «Быки» шли вперёд и много прессинговали, придавив «Спартак» на первых минутах к их воротам. Правда, первая же вылазка «красно-белых» едва не завершилась взятием ворот, кога после навеса Зобнина слева Мартинс чуть не дотянулся до мяча. Хозяева ответили ударом Черникова головой после кросса также слева, но его удар оказался неточным.

Уже в первом тайме на поле было много борьбы, и команды активно зарабатывали жёлтые карточки. По истечении получаса игры спартаковцы едва сами себе не привезли гол. Чернов на своей половине отдал неудобный пас Литвинову, который перехватил Олусегун, после чего краснодарцы оказались втроем против двоих защитников. Однако нигериец решил не разыгрывать, а просто сильно пробить. Селихов отбил мяч вверх, а потом тот приземлился ему в руки.

«Спартак» ответил ударом Соболева головой после углового, но получилось в руки Сафонову. Следующий корнер у ворот «быков» уже стал голевым. После навеса Мартинс поборолся с соперниками, мяч отскочил в центр штрафной, откуда Зобнин с разворота мощно пробил в сетку.

Тут же «Краснодар» остался в меньшинстве. После жёсткой борьбы в центре поля Черников остался недоволен действиями Мозеса и лягнул его ногой, а также отмахнулся рукой. Решение арбитра было мгновенным – красная карточка за недисциплинированное поведение. «Спартак», естественно, завладел инициативой. Литвинов до перерыва отметился двумя ударами издали – сначала с правой ноги пальнул выше, а затем уже с левой с линии штрафной едва обводящим выстрелом не попал в нижний угол. К перерыву «красно-белые» так и ушли с минимальным преимуществом.

Стоило второму тайму начаться, как «Спартак» удвоил счёт. Соболев поборолся на левом фланге, мяч оказался у Хлусевича, который своевременно прострелил в центр на Промеса. Голландец выдержал паузу, дав вышедшему на поле Рамиресу пробежать мимо, и пробил в противоход Сафонову.

Довольно быстро «Спартак» довёл счёт до разгромного, чтобы снять все вопросы о победителе. «Красно-белые» провели быструю контратаку, Мозес сделал диагональ перевод на левый угол штрафной на Соболева, который сделал пас вперёд в штрафную, куда ворвался Зобнин. Хавбек пробросил футбольный снаряд мимо Сафонова и бил в пустые ворота. Бородин пытался спасти ворота, но лишь подправил мяч в сетку.

За полчаса до конца матча «быки» заработали право на пенальти. После прострела Рамиреса слева мяч попал в голову Денисову, от которой попал в его же отставленную в сторону руку. Левников после просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый, который чётко реализовал Сперцян.

«Спартак» мог быстро восстановить статус-кво – Зобнин покатил мяч в штрафную, куда слева ворвался Хлусевич, но его удар с близкого расстояния был заблокирован. За двадцать минут до конца матча Соболев разогнал контратаку, сделал пас в центр на Зобнина, который покатил налево в штрафную на Промеса, а у того не получился удар, и мяч прилете по центру в руки Сафонову. Туте же «быки» могли возродить интригу. Сперцян выманил на себя центральных защитников соперника и покатил мяч чуть правее на Волкова, который с линии штрафной пробил выше.

«Краснодар» в конце пытался надавить, а «Спартак» отвечал контратаками. В одной из вылазок «красно-белые» отличились ещё раз. Мозес получил мяч перед штрафной, сделал пас на ход Пруцеву, который сделал пас назад на того же нигерийца, а тот уже спокойно пробил в цель. Тут же Зобнин вертикальной передачей вывел Соболева на рандеву с Сафоновым, но нападающий пробил бесхитростно, и голкипер спас ворота.

В компенсированное время команды обменялись опасными ударами. Сначала после удара Сперцяна Селихов вытащил мяч из угла. Затем уже Денисов из левой зоны штрафной мощно пробил, Сафонов парировал, а Промес на добивании пальнул выше. Затем ещё Соболев после навеса слева головой пробил в упор, Сафонов мяч отбил и успел положить на него руку, после чего форвард выбил его в ворота, но судья, естественно, гол не засчитал.

В следующем туре «Краснодар» проведет первую игру в гостях и отправится в гости к «Уралу». «Спартак» же наоборот наконец-то возвращается в Москву и примет «Оренбург».

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Роман Андреев