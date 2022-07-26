Радимов отреагировал на жалобы «Спартака» в адрес судей

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов высказался относительно частых претензий со стороны московского «Спартака» в адрес судей.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Возможно, хотят больше пиара. Руководство таким образом уже не первый год привлекает внимание», - цитирует специалиста RT.

В рамках второго тура Премьер-лиги «красно-белые» на выезде встречались с «Краснодаром». Столичный клуб отпраздновал разгромную победу на выезде со счетом 4:1.

В следующем матче «народная команда» на своем поле примет «Оренбург».