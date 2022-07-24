Мостовой: «После двух туров не вижу кого-то сильнее «Спартака»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о силе «красно-белых» после вчерашнего поединка против «Краснодара». Подопечные Гильермо Абаскаля на выезде разгромили «быков» со счетом 4:1.

«По итогам двух туров я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть все нормально. Я не беру главного тренера, для меня он никто», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

После двух сыгранных туров «Спартак» набрал четыре балла. Напомним, что в первом матче «народная команда» на выезде разошлась миром с грозненским «Ахматом» (1:1).

В следующем туре «красно-белые» на своем домашнем стадионе примут «Оренбург». Поединок состоится 31 июля.