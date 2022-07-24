Фомин: Пока только привыкаю к роли капитана «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о том, как он ощущает себя в роли капитана «бело-голубых».

«Как команда отреагировала на то, что я стал капитаном, нужно спрашивать у ребят. Как ощущаю себя в роли капитана? Я считаю, что мало времени прошло», — передает слова Фомина «Чемпионат».

Капитан заявил, что пока он только привыкает к новой для себя роли, поэтому нужно посмотреть, что будет в дальнейшем. Это серьезная ответственность, нужно приложить максимум усилий для побед, добавил Фомин.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.