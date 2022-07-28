Циннбауэр — о переходе Бека Бека в «Ниццу»: Нам будет его не хватать

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал уход полузащитника команды Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

«Алексиса нам будет не хватать, это однозначно. Конечно, мы надеемся, что вскоре сможем найти достойную альтернативу Бека-Бека, чтобы закрыть эту позицию», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».

При этом наставник отметил, что у «Локомотива» есть много игроков, которые способны сыграть в центре полузащиты.

Бека Бека перешел в стан «железнодорожников» в августе прошлого года. По данным различных источников, сумма трансфера 21-летнего хавбека в «Ниццу» составит от 12 до 15 миллионов евро.