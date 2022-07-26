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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко считает, что «Зенит» не нуждается в новом центральном защитнике

26 Июля 2022 • 12:17 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко считает, что петербургский «Зенит» не нуждается в усилении позиции центрального защитника.

«Позиция центрального защитника на данный момент достаточно укомплектована: есть Чистяков, Ловрен, Родригао, Алип. Если есть возможность, то каждому тренеру лучше иметь конкурентоспособных футболистов на каждую позицию», — цитирует Радченко «Чемпионат».

После двух стартовых туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.

Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 30 июля против «Локомотива». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Трансферы футбола - лето 2022
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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