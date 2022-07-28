Булыкин надеется, что на деньги от продажи Бека Бека «Локомотив» не станет покупать легионеров

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

«Если у «Локомотива» получится продать Бека-Бека за € 15 млн, то это будет просто супер. Это хорошая прибавка в бюджет клуба», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Экс-игрок отметил, что если «Локомотив» действительно получит эти деньги, то команде можно будет поаплодировать, хочется верить, что клуб не будет покупать легионеров на полученные средства, а будет следить за российским рынком и на своими молодыми игроками.

Ранее сообщалось, что Бека Бека перейдет во французскую «Ниццу», а сумма трансфера, по данным разных источников, составит от 12 до 15 миллионов евро.