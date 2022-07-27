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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Заранее вешать медали - здесь у меня нет комментариев»

27 Июля 2022 • 11:00 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции отказался заранее присваивать чемпионское звание своей команде.

- Два тура прошло, а в медиапространстве и специалисты продолжают говорить, что «Зенит» - фаворит, и вешать медали заранее. Привносит ли это дополнительные сложности в вашу работу по части общения с игроками?

- Это не первый год такая ситуация, поэтому с нашей стороны надо работать. Что касается, что «Зенит» является одним из фаворитов, это совершенная правда, а заранее вешать медали - здесь у меня нет комментариев, потому что это абсолютно не соответствует действительности, потому что, чтобы что-то заслужить, нужно хорошо поработать. Это слова и не более того.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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