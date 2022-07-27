Семак: «Заранее вешать медали - здесь у меня нет комментариев»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции отказался заранее присваивать чемпионское звание своей команде.

- Два тура прошло, а в медиапространстве и специалисты продолжают говорить, что «Зенит» - фаворит, и вешать медали заранее. Привносит ли это дополнительные сложности в вашу работу по части общения с игроками?

- Это не первый год такая ситуация, поэтому с нашей стороны надо работать. Что касается, что «Зенит» является одним из фаворитов, это совершенная правда, а заранее вешать медали - здесь у меня нет комментариев, потому что это абсолютно не соответствует действительности, потому что, чтобы что-то заслужить, нужно хорошо поработать. Это слова и не более того.