Циннбауэр: «Магкеев самоотдачей и работой на тренировках заслужил это место в основном составе»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Были ли какие-то альтернативы с точки зрения центральной зоны в плане появления Станислава Магкеева в роли центрального защитника? Почему выбор на него пал?

- Да, Станислав сейчас активно хорошо вошел в команду в течение последней недели. Более того, это очень опытный игрок, который может нам принести нам свой неоценимый опыт и сбетонировать, конкретизировать игру в центре.

Игрок зарабатывает себе место в тренировках. Мы посмотрели, как Станислав тренировался. Он своей самоотдачей и работой на тренировках заслужил это место в основном составе, поэтому ничего удивительного нет. Но у нас также есть альтернативы, не стоит забывать Марка Мампасси, который тоже находится на скамейке запасных. Поэтому у нас есть довольно широкий выбор.