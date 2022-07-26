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Агент не исключил переход Глобера в «Зенит» эксклюзив

26 Июля 2022 • 14:18 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Футбольный агент Эдинью Мартинс, представляющий интересы защитника «Аль-Насра» Глобера, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Зенита».

«Вчера со мной связывались представители клуба «Зенит» и задавали вопросы, есть ли возможность, чтобы «Аль-Наср» вел переговоры с клубом из России. Но, я должен вам сказать, что я представляю Глобера здесь, в Эмиратах. У нас есть партнеры в Бразилии, с которыми мы ведем дела.

Я направил вопрос и к ним. Получается, что мы в ближайшее время ждем, обратится ли к нам всем вместе «Зенит», и мы посмотри, как будет лучше. Мы готовы к официальному предложению, почему бы и нет», — рассказал Мартинс специально для «Евро-Футбола».

Всего в составе «Аль-Насра» защитник провёл 80 матчей, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.

Действующий контракт 22-летнего бразильца с клубом из Дубая рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Глобера в 2,5 миллиона евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Наср Трансферы футбола - лето 2022 Глобер
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