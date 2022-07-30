Аршавин посочувствовал «Локомотиву»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей. Бывший футболист питерцев Андрей Аршавин считает, что «Локомотив» не заслуживал столь крупного поражения. Он посочувствовал «железнодорожникам».

- Позитивно оцениваю то, как сегодня сыграл «Локомотив». У них было понимание, что делать в атаке и в обороне. Просто во втором тайме стал сказываться класс «Зенита». На мой взгляд, «Локомотив» сегодня не заслуживал 0:5, - заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.