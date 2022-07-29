Малком передал привет Дзюбе

Полузащитник «Зенита» Малком Филипе рассказал, что форвард Артём Дзюба помог ему во время прихода в команду.

«Пользуясь случаем, хотел бы передать Артёму огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами», — приводит слова Малкова «Матч ТВ».

Футболист заявил, что Дзюба помог ему в то время, когда он только пришел в «Зенит», это было классно с его стороны.

Напомним, Артём Дзюба находится в поиске новой команды после того, как покинул «сине-бело-голубых» на правах свободного агента. Форвард принимает участие в тренировочном процессе «Рубина» для поддержания формы.