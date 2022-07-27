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Семак: «Наша работа - минимизировать влияние спадов на место в турнирной таблице»

27 Июля 2022 • 11:11 Комментировать (1)
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поговорил о лидерстве в таблице и железной дороге.

- Позади всего два тура, но «Зенит» впервые не лидирует в турнирной таблице. Как команда чувствует себя в роли догоняющего?

- Сыграно всего два тура. Будут любые серии, и хорошие, и плохое начало, если мы говорим про старт чемпионата. Будут и удачные серии, и неудачные серии. Поэтому важно, насколько мы на дистанции сможем пройти весь турнир с наименьшим количеством спадов, а они будут, безусловно. Наша работа - минимизировать их влияние на место в турнирной таблице. Что касается внутреннего состояния, мы хотим быть наверху, прилагаем все усилия и работаем для того, чтобы быть в верхней части турнирной таблицы.

- Игра с «Локомотивом», который представляет железнодорожное ведомство. Сейчас многие команды ездят на поездах. Какой след в вашей карьере оставили железная дорога и поезд, какие ассоциации со словами «локомотив», «переезды на поезде», «стук колес»?

- Многое изменилось касаемо переездов. Конечно, сейчас сравнивать уровень комфорта поездов с теми, что были 20-30 лет назад, нет смысла. Есть достаточно много комфортных поездов, например, «Сапсан» связал две столицы, сейчас в плане перемещения удобнее, особенно для тех, кто не любит летать. Все меняется, и железная дорога тоже. И локомотивы меняются от года в год, становятся другими. Если говорим  о команде, она подбирается под ближайшую перспективу, много молодых, перспективных, талантливых игроков, которых пытается клуб приобретать. Очень интересно смотреть за развитием команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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