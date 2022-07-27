Родригао: «Ещё не до конца хватает абсолютного взаимодействия с партнёрами»

Защитник «Зенита» Родригао на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

- Как идет подготовка к матчу с «Локомотивом», чего ожидаете от игры?

- Подготовка идет так, что я надеюсь, что мы сможем показать хорошую игру, порадовать своих болельщиков, победить, набрать три очка, что является основной задачей.

- Вы уже не первый день в команде. Как вы оцените, в чем в плане адаптации вы продвинулись больше всего, а в чем пока нет?

- Действительно, я себя чувствую гораздо лучше, все бытовые вопросы решены. В плане общей адаптации продвинулся существенно. Думаю, еще не до конца хватает абсолютного взаимодействия с партнерами, но это все достигается на тренировках, рассчитываю продолжить также упорно работать, чтобы его продолжать оттачивать и однажды прийти к идеальному.

- «Сочи» - южный солнечный город, а Петербург - северный, сегодня пасмурно. Как проходит привыкание в плане погоды?

- Я давно уехал из Бразилии. В Португалии, где я играл, бывают холода, и в Сочи достаточно холодно зимой. Поэтому нет никаких сложностей с погодой. В целом привыкание к погоде постепенное. Холодает, и ты привыкаешь вместе с остальным.