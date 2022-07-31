Орлов: «Зенит» сыграл свой лучший матч»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вчерашнем поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» в рамках третьего тура Премьер-лиги. Встреча завершилась разгромной победой команды Сергея Семака со счетом 5:0.

«Второй тайм все решил. Гости не выдержали прессинга, который устроил «Зенит». «Зенит» сыграл свой лучший матч», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

«Зенит» в трех турах одержал две победы и один раз сыграл вничью. «Сине-бело-голубые» с семью набранными баллами занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре Премьер-лиги питерцы на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».