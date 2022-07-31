Андрей Мостовой объяснил, почему не забил гол в игре с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой объяснил, почему не смог отметиться забитым голом в матче 3-го тура против «Локомотива» (5:0).

«Почему не забил? Не попал по воротам», — цитирует футболиста Sport24.

Напомним, что голами за петербуржцев отметились Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, а ещё два мяча записал на свой счёт Иван Сергеев. Все голы были забиты во втором тайме.

После трёх проведённых матчей действующий чемпион страны «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе семь набранных очков.

Свой следующий матч петербуржцы проведут 6 августа против грозненского «Ахмата». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.