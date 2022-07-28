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Циннбауэр заявил, что «Локомотиву» предстоит тяжёлая игра с «Зенитом»

28 Июля 2022 • 14:21 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.32 5.50 9.00
30.07 17:30

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Семак в этом сезоне, как и в прошлом, проводит хорошую работу. У соперника очень сильный состав. То впечатление, которое у меня сложилось — «Зенит» самый сильный по подбору игроков», — передает слова Циннбауэра «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что «Локомотиву» предстоит тяжелый матч против «Зенита» именно в плане футбола.

«Железнодорожники» в гостях встретятся с «Зенитом» 30 июля, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. Напомним, что Циннбауэр возглавил «Локомотив» перед стартом нового сезона РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Йозеф Циннбауэр
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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