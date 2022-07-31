Баринов высказался об удалении в матче с «Зенитом»

Один из ведущих игроков московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своем удалении во вчерашнем поединке против петербургского «Зенита».

«Я рассчитывал на жёлтую. Это футбол, это правила… Намеренно ли я шёл на фол? Мне ничего не оставалось делать», - приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что матч третьего тура Премьер-лиги прошел в Санкт-Петербурге и завершился разгромным поражением «железнодорожников» со счетом 0:5.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с «Краснодаром», а «Зениту» будет противостоять грозненский «Ахмат».