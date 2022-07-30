Баринов назвал ключевой момент разгромного поражения от «Зенита»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей.

Полузащитник московского клуба Дмитрий Баринов назвал ключевой, с его точки зрения, фактор поражения от «Зенита».

- Переломный момент случился, когда нам не разрушили выпустить игроков на замену. Мы играли в меньшинстве. Надо разбираться. Такое невозможно. Пять минут не выпускать игроков и играть против «Зенита» в меньшинстве, - цитирует Баринова «Матч Премьер».

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.