Гришин: «Зениту» уже можно отдавать золотые медали»

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Гришин считает, что петербургский «Зенит» в пятый раз подряд станет чемпионом России. Эксперт заявил об этом после разгромной победы «сине-бело-голубых» над «железнодорожниками» со счетом 5:0.

«Они на голову сильнее всех в РПЛ. Можно уже «Зениту» отдавать золотые медали. «Сине-бело-голубые» своего не упустят», - приводит слова Гришина «РБ Спорт».

После трех сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке петербургский коллектив встретится с грозненским «Ахматом».