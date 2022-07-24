Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барбоза — о новом сезоне РПЛ: «Интрига будет»

24 Июля 2022 • 16:38 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Агент Паулу Барбоза считает, что интрига в новом сезоне Российской премьер-лиги будет присутствовать.

«Из того, что я вижу — «Зенит» имеет хороший состав, который глобально не меняется. Но посмотрим, как ЦСКА и «Локомотив» будут выглядеть в этом году. «Сочи» тоже интересная команда. Интрига будет», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

По мнению агента, «Зенит» формирует свой состав под будущее участие в Лиге чемпионов, а в России клуб доминирует, как ранее «Ювентус» в Италии и «Реал» в Испании.

На данный момент ЦСКА является единоличным лидером Российской премьер-лиги после двух туров, набрав шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Паулу Барбоза Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 3:0 Пари НН
Идет 1 минута Динамо Москва 0:0 Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Ахмат ... Факел 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Локомотив Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Июля
17:30 · Россия. Первая лига
Слуцкий высказался о результате матча «Енисей» - «Рубин»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Бородюк назвал главное отличие РПЛ от Первой лиги
17:27 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Игнатьев не заиграл даже у Осинькина, у которого все заигрывают» эксклюзив
17:22 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Варела сказал, что не готов»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Гуарани» Фернандес замечен на матче «Динамо» - «Торпедо»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Разбирали, как они выходят из-под прессинга, и что вратаря надо накрывать»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Павел Стипиди: «Слуцкий как тренер ноль, я бы на месте «Краснодара» вернул Игнатьева к себе» эксклюзив
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Лечче» арендовал полузащитника ЦСКА Бистровича
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:51 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на ситуацию с Варелой 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
Как Нигматуллин привёз гол в ворота «Пари НН» - видео видео
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Химки» убили интригу в матче с «Пари НН»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Барбоза — о новом сезоне РПЛ: «Интрига будет»
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» проигрывает после курьёзной ошибки своего вратаря
16:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: Я не знаю, почему Дзюба ещё не нашёл команду
Все новости
Рекомендуем