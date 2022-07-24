Барбоза — о новом сезоне РПЛ: «Интрига будет»

Агент Паулу Барбоза считает, что интрига в новом сезоне Российской премьер-лиги будет присутствовать.

«Из того, что я вижу — «Зенит» имеет хороший состав, который глобально не меняется. Но посмотрим, как ЦСКА и «Локомотив» будут выглядеть в этом году. «Сочи» тоже интересная команда. Интрига будет», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

По мнению агента, «Зенит» формирует свой состав под будущее участие в Лиге чемпионов, а в России клуб доминирует, как ранее «Ювентус» в Италии и «Реал» в Испании.

На данный момент ЦСКА является единоличным лидером Российской премьер-лиги после двух туров, набрав шесть очков.