​Баринов получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом»

«Локомотив» проводил последние минуты субботнего матча Российской премьер-лиги против «Зенита» вдесятером. Красную карточку за фол последней надежды получил лидер московской команды Дмитрий Баринов.

Теперь Дмитрий Баринов будет вынужден отбыть дисквалификацию. Полузащитник не поможет «Локомотиву» в следующем матче чемпионата России против «Краснодара», который пройдёт в следующую субботу, 6 августа.

«Локомотив» проиграл в гостях у «Зенита» со счётом 0:5. После трёх туров Российской премьер-лиги команда Йозефа Циннбауэра имеет в своём активе только два зачётных балла.