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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гол Клаудиньо, похоже, не оставил шансов «Локомотиву»

30 Июля 2022 • 19:11 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

Ближе к концу второго тайма центрального матча для в Премьер-лиге («Зенит» - «Локомотив») становится понятно, что чемпионы приблизились к победе. Команда Сергея Семака провел красивую атаку, после передачи Малкома Клаудиньо оказался с мячом, развернулся и направил его в сетку ворот «железнодорожников». Счёт стал 2:0, и у гостей маловато времени на то, чтобы спасти эту игру.

Напомним, что Маркус Вендел забил на 64-й минуте, и его команда на эту минуту выходит на первое место с 7 очками. У «Локомотива» только 2 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит
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окончен Факел 3:3 Динамо Москва
окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
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