Гол Клаудиньо, похоже, не оставил шансов «Локомотиву»

Ближе к концу второго тайма центрального матча для в Премьер-лиге («Зенит» - «Локомотив») становится понятно, что чемпионы приблизились к победе. Команда Сергея Семака провел красивую атаку, после передачи Малкома Клаудиньо оказался с мячом, развернулся и направил его в сетку ворот «железнодорожников». Счёт стал 2:0, и у гостей маловато времени на то, чтобы спасти эту игру.

Напомним, что Маркус Вендел забил на 64-й минуте, и его команда на эту минуту выходит на первое место с 7 очками. У «Локомотива» только 2 балла.