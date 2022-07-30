Сергеев: «Думаю, что счёт закономерен»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей.

Нападающий питерского клуба Иван Сергеев вышел на замену и сделал дубль, забив два мяча. Он считает, что его команда заслужила победу с таким счетом, переиграв «железнодорожников» по всем статьям.

- Думаю, да, счет закономерен. В первом тайме не реализовали свои моменты, а во втором — раз, два, три, четыре — и довели счет до разгромного за пять минут, - цитирует Сергеева официальный сайт «Зенита».

В следующем туре питерцы сыграют с «Ахматом», матч пройдет шестого августа.