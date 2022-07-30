Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу питерцев над «Локомотивом» со счетом 5:0.

«Такого разгрома я не ждал, но победа «Зенита» ожидаема. Такой разгром, думаю, мало кто прогнозировал. По игре не удивительно, что «Зенит» забил пять голов. В первом тайме у него тоже было преимущество, особенно в голевых моментах. Во втором - было много острых атак, ещё не все завершились голами. В целом, я даже не могу сказать, были ли у «Локомотива» явные моменты. 5:0 - справедливый итог.

Сегодня играли две абсолютно разные по уровню команды. «Зенит» перерос чемпионат России. Из года в год команда с лёгкостью становится чемпионом. Да, бывают осечки, но глобально на дистанции конкуренцию «Зениту» никто не может составить. Состав у питерцев значительно сильнее. Но это не делает чемпионат менее интересным. Все ждут осечку «Зенита». Питерцы тоже проигрывают. Отсутствие конкуренции за золото не влияет на интерес к чемпионату, как мне кажется», - сказал Лепёхин.