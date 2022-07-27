Родригао: «Игроки «Зенита» могли бы сражаться за титулы в любом чемпионате любой страны мира»

Защитник «Зенита» Родригао на пресс-конференции дал оценку составу команды и ответил на вопрос о презентации.

- Семь бразильцев в «Зените» и два колумбийца. С таким составом команда выиграла бы Кубок Либертадорес?

- Я считаю, что в «Зените» собраны очень квалифицированные игроки, которые могли бы сражаться за титулы в любом чемпионате любой страны мира.

- Завтра у вас презентация. Футболисты как-то готовятся к таким мероприятиям?

- Сейчас жизнь современного футболиста немного изменилась, поэтому нужно быть готовым к разным вещам, пресс-конференциям, к презентациям, но в первую очередь, к тренировкам и играм.