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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Зенита» Иван: Я оказался в лучшем из возможных мест

28 Июля 2022 • 14:43 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.32 5.50 9.00
30.07 17:30

Голкипер «Зенита» Иван поделился информацией о том, как его приняли в команде.

«Я счастлив, что мне выпала такая возможность. И хочу воспользоваться представившимся мне шансом. Цель — добавить «Зениту» вторую звезду и помочь всем, чем только могу помочь», — цитирует Ивана «Чемпионат».

Вратарь рассказал, что он и Густаво Мантуан были хорошо приняты командой, такое ощущение, будто оказался в лучшем месте из всех возможных.

Напомним, что Иван и Мантуан перешли в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» на правах аренды. У клуба будет возможность выкупить обоих игроков после окончания арендного соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Густаво Мантуан
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