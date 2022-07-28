Новичок «Зенита» Иван: Я оказался в лучшем из возможных мест

Голкипер «Зенита» Иван поделился информацией о том, как его приняли в команде.

«Я счастлив, что мне выпала такая возможность. И хочу воспользоваться представившимся мне шансом. Цель — добавить «Зениту» вторую звезду и помочь всем, чем только могу помочь», — цитирует Ивана «Чемпионат».

Вратарь рассказал, что он и Густаво Мантуан были хорошо приняты командой, такое ощущение, будто оказался в лучшем месте из всех возможных.

Напомним, что Иван и Мантуан перешли в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» на правах аренды. У клуба будет возможность выкупить обоих игроков после окончания арендного соглашения.