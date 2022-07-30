Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» выбрал стартовый состав на битву с «Зенитом»

30 Июля 2022 • 16:20 Комментировать
Зенит
0:0
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
1-й тайм

Главная битва третьего игрового дня чемпионата России пройдёт в Санкт-Петербурге. В северной столице лицом к лицу столкнутся «Зенит» и «Локомотив». Рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр доверил место в основном составе своей команды следующим исполнителям:

Худяков, Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор. 

Стартовый свисток на «Газпром Арене» футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени. Следить за матчем во всех деталях можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция поединка в текстовом формате.

В двух стартовых турах РПЛ «Зенит» удалось раздобыть четыре зачётных балла, а «Локомотиву» - два.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Факел 3:3 Динамо Москва
Идет 15 минута Зенит 0:0 Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
17:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» отбирал очки у «Динамо» - видео видео
17:32 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Кассьерра сейчас набирает форму и на сегодняшний момент выглядит лучше, чем Сергеев»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен в победе «Спартака»
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» против «Аталанты»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: «Магкеев самоотдачей и работой на тренировках заслужил это место в основном составе»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Смолов вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ
17:18 · Россия. Премьер-лига
Акбашев: «Иногда даже получше играли, чем «Динамо»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес: «Во втором тайме немного упустили нить игры, и результат - ничья»
17:06 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали, когда дебютирует Давыдов
17:02 · Россия. Премьер-лига
​Захарян пропустит следующий матч «Динамо»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Факел» во второй раз отыгрался в матче с «Динамо»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шалимова
16:40 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв уверен в победе ЦСКА
16:36 · Россия. Премьер-лига
Голевое пиршество в начале второго тайма в Воронеже - видео видео
Все новости
Рекомендуем