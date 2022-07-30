«Локомотив» выбрал стартовый состав на битву с «Зенитом»

Главная битва третьего игрового дня чемпионата России пройдёт в Санкт-Петербурге. В северной столице лицом к лицу столкнутся «Зенит» и «Локомотив». Рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр доверил место в основном составе своей команды следующим исполнителям:

Худяков, Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

Стартовый свисток на «Газпром Арене» футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени. Следить за матчем во всех деталях можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция поединка в текстовом формате.

В двух стартовых турах РПЛ «Зенит» удалось раздобыть четыре зачётных балла, а «Локомотиву» - два.