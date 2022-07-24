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В «Зените» прокомментировали возможное подписание Лукуми

24 Июля 2022 • 14:12 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном подписании защитника «Генка» Джона Лукуми.

«Действительно ли «Зенит» интересуется Джоном Лукуми из «Генка»? В настоящее время — недействительно», — приводи слова Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» заинтересованы в подписании 24-летего защитника. Помимо «Зенита», интерес к Лукуми проявляют несколько клубов Английской премьер-лиги, а также французская «Ницца».

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом. Кроме этого, Лукуми получил 5 желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Генк Александр Медведев Джон Лукуми Трансферы футбола - лето 2022
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