В «Зените» прокомментировали возможное подписание Лукуми

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном подписании защитника «Генка» Джона Лукуми.

«Действительно ли «Зенит» интересуется Джоном Лукуми из «Генка»? В настоящее время — недействительно», — приводи слова Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» заинтересованы в подписании 24-летего защитника. Помимо «Зенита», интерес к Лукуми проявляют несколько клубов Английской премьер-лиги, а также французская «Ницца».

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом. Кроме этого, Лукуми получил 5 желтых карточек.