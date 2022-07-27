​Назначен арбитр на матч «Зенит» - «Локомотив»

Пресс-служба Российского футбольного союза обнародовала информацию о судейских назначениях на матчи ближайшего, третьего тура Премьер-лиги. Главный матч игрового дня, в котором сойдутся «Зенит» и «Локомотив», рассудит Сергей Карасёв.

В качестве ВАР на игре в Санкт-Петербурге будет работать Павел Кукуян. Помогать ему у мониторов будет Алексей Стипиди.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 30 июля. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После двух туров «Зенит» имеет в своём активе четыре зачётных балла, а «Локомотив» - два.