Юрий Газзаев: «У Локомотива» нет проблем с «физикой»

Бывший главный тренер «Шинника», «Енисея» и «КАМАЗа» Юрий Газзаев поделился мнением о разгромном поражении «Локомотива» в матче 3-го тура РПЛ от «Зенита» (0:5).

По мнению специалиста, у москвичей плохо выстроена командная игра, а вот с физической готовностью, на которую ранее сетовал экс-наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин, у «Локомотива» всё в порядке.

«На мой взгляд, с «физикой» у футболистов всё в порядке. А вот командная игра не выстроена. К середине второго тайма от строгой игровой дисциплины не осталось и следа. При счёте 0:1, чтобы спасти матч, попытались перестроиться, пошли в атаку, открыли зоны», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 6 августа против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.