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Бывший спортивный директор «Зенита»: Трансфер Малкома себя не оправдал

28 Июля 2022 • 18:24 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
30.07 17:30

Экс-спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о покупке «сине-бело-голубых» полузащитника Малкома Филипе. Ранее Корнеев называл трансфер бразильца ошибкой.

«Считаю, это слишком дорогой трансфер. И контракт, и зарплата Малкома себя не оправдали. Почему? На международном уровне бразилец практически ничего не показал», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что футболист, который был куплен за такие деньги, должен делать разницу на поле в Лиге чемпионов. Трансфер Малкома не оправдал таких ожиданий, добавил Корнеев.

25-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Игорь Корнеев Малком Филипе
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