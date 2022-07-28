Бывший спортивный директор «Зенита»: Трансфер Малкома себя не оправдал

Экс-спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о покупке «сине-бело-голубых» полузащитника Малкома Филипе. Ранее Корнеев называл трансфер бразильца ошибкой.

«Считаю, это слишком дорогой трансфер. И контракт, и зарплата Малкома себя не оправдали. Почему? На международном уровне бразилец практически ничего не показал», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что футболист, который был куплен за такие деньги, должен делать разницу на поле в Лиге чемпионов. Трансфер Малкома не оправдал таких ожиданий, добавил Корнеев.

25-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.