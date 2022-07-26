Едвай — об отстранении российских команд от еврокубков: «Это больше политический вопрос, а не спортивный»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай сообщил, что не стал бы отстранять российские команды от европейских соревнований.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки? Я не знаю, это больше политический вопрос, а не спортивный. Если бы меня кто-то спросил, я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков», — цитирует Едвая «РБ Спорт».

Футболист считает, что спорт и политика не должны быть вместе, но всем остается просто принять отстранение как факт, необходимо сконцентрироваться на чемпионате России и Кубке страны.

«Локомотив» в третьем туре РПЛ встретится с «Зенитом» 30 июля в 17:30 по мск.