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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита»

01 Августа 2022 • 09:57 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» от «Зенита» (0:5) в матче 3-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, «железнодорожников» во втором тайме подвела функциональная готовность.

«Они садились всё глубже, позволяя «Зениту» комбинировать у своей штрафной. Почти не прессинговали, потеряли в плотности. Центр полностью оказался под контролем петербуржцев, они доминировали на поле и спокойно заходили в штрафную», — цитирует Бубнова Sportbox.

Также Бубнов отметил несыгранность и неопытность защитной линии «Локомотива».

Напомним, что все пять мячей в этой встрече были забиты во втором тайме, отличились: Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, а также дублем отметился Иван Сергеев.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 6 августа против «Краснодара». Начало — 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Бубнов
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