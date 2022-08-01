Бубнов назвал причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» от «Зенита» (0:5) в матче 3-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, «железнодорожников» во втором тайме подвела функциональная готовность.

«Они садились всё глубже, позволяя «Зениту» комбинировать у своей штрафной. Почти не прессинговали, потеряли в плотности. Центр полностью оказался под контролем петербуржцев, они доминировали на поле и спокойно заходили в штрафную», — цитирует Бубнова Sportbox.

Также Бубнов отметил несыгранность и неопытность защитной линии «Локомотива».

Напомним, что все пять мячей в этой встрече были забиты во втором тайме, отличились: Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, а также дублем отметился Иван Сергеев.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 6 августа против «Краснодара». Начало — 20:00 по московскому времени.