Червиченко впечатлён силой «Зенита»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей.

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко впечатлён этой демонстрацией со стороны чемпиона России. Он считает, что «Зенит» является самым сильным клубом на данный момент.

- То, что «Зенит» сейчас сильнее всех, то это вне всякого сомнения. Особенно та его часть, которая за нападение отвечает. Там все: и креатив, и мастерство, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.