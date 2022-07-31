Стал известен срок восстановления Ненахова

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов, получивший травму в матче 3-тура РПЛ против «Зенита» (0:5), пропустит 6-8 недель, сообщаетMetaratings. По информации источника, 23-летний футболист повредил голеностоп.

Напомним, на 78-й минуте встречи в «Зенитом» Ненахов покинул поле на носилках.

Защитник выступает за «Локомотив» с прошлого лета. Всего в составе «железнодорожников» футболист провёл 19 встреч, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 6 августа против «Краснодара». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.