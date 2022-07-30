Эксперт по турецкому футболу Керимов: «В чемпионате Турции Оздоев будет считаться молодым и перспективным игроком»

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов прокомментировал переход бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

По мнению эксперта, 29-летний российский футболист сможет стать игроком основного состава в турецкой команде.

«Он сможет заиграть. Чемпионат Турции не самый сложный с тактической точки зрения. Тренеры там не самые сильные, интенсивность игры становится выше с каждым годом, но такой разницы, как между РПЛ и Бундеслигой, нет. С чем-то новым Оздоев не столкнётся», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

Также эксперт отметил, что 29 лет — это возраст молодого и перспективного игрока по меркам чемпионата Турции, где клубы зачастую приглашают куда более возрастных футболистов.

В минувшем сезоне Оздоев провёл за «Зенит» 16 матчей, которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.