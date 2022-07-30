Сёмин назвал главную потерю «Локомотива» текущим летом

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал самую большую кадровую потерю «железнодорожников», которую команда понесла в течение нынешнего лета.

По мнению специалиста, за текущее трансферное окно состав «Локомотива» почти не изменился. Однако Сёмин признал, что потеря полузащитника Рифата Жемалетдинова из-за травмы является очень серьёзной для команды.

«Самая большая потеря — конечно, травма Жемалетдинова. А в остальном, считаю, «Локомотив» остался примерно на том же уровне, что и был. Ничего выдающегося, но и ничего плохого», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в июне 25-летний Жемалетдинов получил травму ахиллова сухожилия во время одной из тренировок. Ранее сообщалось, что футболист выбыл из строя до конца текущего года.

В минувшем сезоне Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 30 матчей, забив девять голов и отдав семь результативных передач.