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Сёмин назвал главную потерю «Локомотива» текущим летом

30 Июля 2022 • 12:09 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
Через 4 ч. 43 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал самую большую кадровую потерю «железнодорожников», которую команда понесла в течение нынешнего лета.

По мнению специалиста, за текущее трансферное окно состав «Локомотива» почти не изменился. Однако Сёмин признал, что потеря полузащитника Рифата Жемалетдинова из-за травмы является очень серьёзной для команды.

«Самая большая потеря — конечно, травма Жемалетдинова. А в остальном, считаю, «Локомотив» остался примерно на том же уровне, что и был. Ничего выдающегося, но и ничего плохого», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в июне 25-летний Жемалетдинов получил травму ахиллова сухожилия во время одной из тренировок. Ранее сообщалось, что футболист выбыл из строя до конца текущего года.

В минувшем сезоне Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 30 матчей, забив девять голов и отдав семь результативных передач.     

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Рифат Жемалетдинов
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