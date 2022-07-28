Стало известно, сколько получит «Зенит» за победу в Суперкубке России

Питерский «Зенит» в очередной раз стал обладателем Суперкубка России, в матче за трофей он камня на камне не оставил на «Спартаке», забив четыре безответных мяча. Матч прошел в Санкт-Петербурге, прибыль от него превысила 100 миллионов рублей.

Деньги рапределены так - 30 процентов получал РПЛ и РФС, поровну. Клубам останутся остальные 70 процентов - но «Зенит», разумеется, заберет большую часть, а именно - три четверти от оставшейся суммы. Соответственно, питерцы получат 52,9 миллионов рублей, а на счет московского «Спартака» будут перечислены 17,6 миллионов рублей.

Выплаты будут осуществлены в самое ближайшее время.