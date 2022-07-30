Семак: «Кассьерра сейчас набирает форму и на сегодняшний момент выглядит лучше, чем Сергеев»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- По составу сначала. Дмитрий Чистяков восстановился, насколько я понимаю, но при этом он остался в запасе на сегодняшнюю игру. С чем это связано?

- С тем, что он остался в запасе. Он тренировался буквально 1-2 дня, поэтому после таких тренировок он готов. С другой стороны, вопросов по паре наших центральных защитников не было по прошлому матчу.

- Что касается замены Кузяева, какие-то другие варианты, кроме Алексея Сутормина рассматривали и рассматриваете ли в принципе?

- Всегда есть какие-то варианты, у нас есть и Арсен Адамов, хотя ему удобнее в тройке играть. Тем не менее, это игрок, который может выйти на этой позиции. Есть еще Круговой, который может теоретически играть с правой стороны, поэтому варианты всегда есть.

- Что касается линии нападения, то она повторяет прошлый матч, опять Иван Сергеев в запасе. Это связано с тактическими соображениями, с соперником, или это удовлетворенность от игры команды в прошлом туре?

- Все вместе. Я думаю, что Матео Кассьерра сейчас набирает форму и на сегодняшний момент выглядит лучше, чем Ваня.