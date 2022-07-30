Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Локомотив»

В рамках третьего тура российской Премьер-лиги состоится громкое противостояние – петербургский «Зенит» на своем домашнем стадионе примет московский «Локомотив». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

У «Локо» хорошая группа атаки, но много проблем в других линиях. По игре и по составу «Зенит» сильнее, так что вряд ли петербуржцы упустят победу. Счет – 3:1», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок «Зенит» - «Локомотив» состоится на «Газпром Арене» сегодня, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв.

Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.