​Бакаев открыл счёт голам за «Зенит»

«Зенит» долго не мог забить «Локомотиву» (Вендел открыл счёт только на 64-й минуте), но в итоге всё завершилось разгромом столичной команды со счётом 5:0. Автором одного из голов стал полузащитник Зелимхан Бакаев – он реализовал пенальти.

Для Бакаева это был первый гол за «Зенит» в официальном матче. Напомним, что в летнее трансферное окно полузащитник перебрался в стан чемпиона России последних лет на правах свободного агента. Ранее Бакаев выступал за «Спартак».

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 6 августа. Соперником команды Сергея Семака будет «Ахмат».