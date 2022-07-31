Червиченко: «Тренеры «Локомотива» сопли жуют»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей.

Дмитрий Баринов, полузащитник «Локомотива», роптал на судейство и беспорядок с заменами, из-за которых его команда какое-то время отыграла в меньшинстве.

Но Андрей Червиченко, бывший тренер «Спартака», комментируя матч, поднял на смех это утверждение.

- И что там тренеры локомотивские стонали? Надо все вовремя делать. Они сопли жуют, а потом удивляются, что не успевают замену сделать и сразу получают. Если бы «Локомотив» был более настойчив, никто не отказал бы ему в замене, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.